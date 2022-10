Parkowanie ekstremalne: auto pod wiatą przystankową

Kierowca auta osobowego zastawił wiatę jednego z przystanków na Tarchominie. Z pobliskiego bloku ktoś nagrał, jak pasażerka prosi go o cofnięcie, by mogła dostać się na ławkę. O sprawie została zawiadomiona straż miejska, ale patrolowi nie udało się namierzyć sprawcy.

Nagranie znalazło się na Twitterze, na profilu "Bandyta z kamerką", którego autor piętnuje kierowców postępujących niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Widzimy na nim auto osobowe stojące na przystanku autobusowym. Kierujący nie zatrzymał się jednak w zatoce dla autobusu (co również jest nielegalne), ale na miejsce postoju wybrał chodnik, zastawiając całkowicie dostęp do wiaty dla pasażerów.

Autor filmu uchwycił moment, gdy na przystanku zjawiła się kobieta w czerwonej kurtce. Podeszła do maski samochodu i rozłożyła ręce w geście zdziwienia. Chwilę później kierowca wycofał nieco, umożliwiając jej dostęp do ławki i rozkładu jazdy. Kiedy pasażerka weszła pod wiatę, auto nadal pozostawało na chodniku. Nie wiadomo, jak długo to trwało, ponieważ nagranie ma zaledwie 19 sekund.