Wojewoda nie odpuszcza. Saska Kępa i Kamionek na razie bez parkomatów

Wojewoda z PiS przeciw strefie

Skarga dotyczy uchwały Rady Warszawy z marca tego roku. Głosami KO i Lewicy radni uchwalili, że Saska Kępa i Kamionek zostaną włączone do strefy płatnego parkowania. W kwietniu ich decyzję podważył wojewoda mazowiecki. Stołeczny ratusz zaskarżył jego rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po stronie władz Warszawy. Tobiasz Bocheński (PiS) broni nie złożył, wyczekał do ostatniej chwili i złożył skargę kasacyjną do wyższej instancji.