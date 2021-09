Koniec śledztwa w sprawie przejęcia placu Piłsudskiego

- Naszym zdaniem doszło do sytuacji, w której - na podstawie fałszywej przesłanki - zabrano samorządowi, warszawiakom, ten plac tylko po to, by zrealizować jeden polityczny cel, jakim jest postawienie pomnika (smoleńskiego - red.) - mówił wiceprezydent Michał Olszewski podczas konferencji prasowej, na której poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Ratusz twierdził, że szef MSWiA oraz wojewoda mazowiecki przekroczyli uprawnienia. Olszewski wskazał, że w tej sprawie "mogło dojść do przestępstwa poprzez celowe omijanie przepisów" w celu budowy pomnika.