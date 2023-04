Rośnie liczba dzików. Ważny apel urzędników

Od początku roku w Warszawie zarejestrowano ponad dwa razy więcej zgłoszeń o obecności dzików niż przez cały 2021 rok. Miasto apeluje, by ich nie dokarmiać, bo zwierzęta leśne, nie powinny zbliżać się do miast.

Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzików oraz nie ułatwiać im dostępu do pożywienia. "Rozrzucanie resztek jedzenia czy nieodpowiednie zabezpieczenie śmietników jest dla nich dodatkową zachętą do odwiedzania terenów zabudowanych. Nie należy również prowokować zwierząt ani do nich podchodzić, na przykład by zrobić zdjęcie" - apeluje ratusz.