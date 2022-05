Drogowcy biorą się za frezowanie ulic. Zaczynają od Radzymińskiej i Modlińskiej

W piątek drogowcy zaczęli pierwsze remonty ulic. Ale większość tegorocznych prac planują przeprowadzić w wakacje. Jak przekonują, to najlepszy czas na takie zdania. Na nową nawierzchnię czekają m.in. Dolina Służewiecka, Pułkowa czy aleja "Solidarności".

Jak pisze w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich, prawe pasy jezdni są najbardziej narażone na różnego rodzaju zniszczenia - wynika to głównie z ruchu ciężarówek, który zazwyczaj się nimi odbywa. Swoje dokładają wielotonowe autobusy transportu publicznego. "Dlatego też, w miejscach, które tego pilnie wymagają, przeprowadzamy odcinkowe frezowania" - piszą drogowcy.

W weekend prace na Radzymińskiej i Modlińskiej

"W najbliższy weekend (13-15.05) prace będą toczyć się na ul. Radzymińskiej na odcinku Naczelnikowska – Trocka oraz Modlińskiej na odcinku od nr 345 do przystanku Dąbrówka Szlachecka 01" - zapowiedziano.

Nawierzchnię położono na trylince, ulicę Sławka zbudują od nowa

Podkreślają też, że najwięcej zmian czeka ulicę Sławka, która zostanie odnowiona na odcinku od Pużaka do Dzieci Warszawy. Ulica przejdzie remont nawierzchni, która dziś jest całkowicie wyeksploatowana i w wielu miejscach pozapadana.

"Przyczyniła się do tego konstrukcja tej ulicy sprzed kilku ładnych dekad – budowniczowie z czasów PRL-u ułożyli asfalt bezpośrednio na trylince. Konieczne jest więc nie tylko sfrezowanie dotychczasowej nawierzchni, ale również rozebranie ulokowanych pod spodem sześciokątnych płyt betonowych. Podbudowa zostanie wykonana od nowa do głębokości ok. 55 cm i będzie zgodna z obowiązującymi obecnie standardami" - opisują w komunikacie drogowcy.