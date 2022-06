Wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego

"Miasto jest w dobrej kondycji"

Trzaskowski zaznaczył, że rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią. - Ta pandemia jeszcze się definitywnie nie skończyła - mówił. Dodał, że w tym roku miasto funkcjonuje w zupełnie innych warunkach w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą.

"Olbrzymie zmiany i jeszcze większy potencjał miasta"

Trzaskowski podkreślił jednak, że "dzisiaj Warszawa jest miastem prawdziwie europejskim, nowoczesnym, różnorodnym, wygodnym do życia i otwartym na świat". Zaznaczył, że jego międzynarodowe zaangażowanie koncentruje się na tym, żeby pokazać "olbrzymie zmiany i jeszcze większy potencjał miasta". - Żeby przyciągać do Warszawy inwestycje i pieniądze w tym trudnym czasie - mówił.

Podkreślił, że światy lokalny, samorządowy, krajowy i europejski są ze sobą bardzo ściśle powiązane. - Ta współpraca owocuje i pomaga nam wspólnie lobbować na rzecz najlepszych rozwiązań oraz pieniędzy bezpośrednich, które mogłyby trafiać do miast - mówił.

Z raportu o stanie miasta dołączonego do uchwały wynika, że w ubiegłym roku dochody stolicy wyniosły 21 mld 595 mln zł, zaś wydatki - 20 mld 285 mln zł. W budżecie na koniec 2021 r. pozostała nadwyżka 1 mld 309 mln zł.

Najwięcej kosztowało metro

Zadłużenie Warszawy osiągnęło w zeszłym roku 5 mld 811 mln zł, co daje średnie zadłużenie jednego mieszkańca 3 239 zł.

Wiceminister sprawiedliwości i były radny Warszawy Sebastian Kaleta podkreślił, że od wielu miesięcy Rafał Trzaskowski skarży się, że Warszawa ma za mało środków, tymczasem w 2021 roku budżet Warszawy to 21,5 mld zł, z czego niemal 14 mld to subwencje rządowe, PIT i CIT. To jest dwa razy więcej niż w 2015 roku.