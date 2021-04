"Gramy do jednej bramki". Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu

Dworczyk: wszyscy gramy do jednej bramki

Jak dodał, chodzi o to, by mapa punktów była dostosowana do potrzeb i wielkości populacji danego terenu. - Bo dzisiaj zasadniczym problemem jest brak szczepionek, a nie mocy przerobowych. Chodzi o stworzenie punktów tam, gdzie jest to potrzebne, a nie ze względów wizerunkowych czy jakichkolwiek innych - sprecyzował Dworczyk. Dalej stwierdził, że w Warszawie mapę punków szczepień wystarczy uzupełnić o kilka punktów. - Nie ma sensu budować nowej olbrzymiej sieci - przekonywał.