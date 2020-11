Prokuratura zaskarżyła stołeczną uchwałę w sprawie śmieci

Prokuratura Okręgowa w Warszawie domaga się stwierdzenia w całości nieważności uchwały zmieniającej sposób naliczania opłat za odbiór śmieci. W tej sprawie skierowała do sądu administracyjnego skargę.

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami . Od 1 grudnia opłata miała być liczona na podstawie średniego zużycia wody z sześciu ostatnich miesięcy. Stawka to 12,73 złotego za metr sześcienny wody. Dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (na przykład delikatesy w kamienicy).

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała w środę, że 23 listopada skarga na tę uchwałę została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. - W sporządzonej skardze prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, między innymi przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez zastosowanie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody - podała Skrzyniarz.