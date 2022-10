Zostali wezwani do psa biegającego po parku, złapali trzy osoby z narkotykami

czytaj dalej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiadał, że jeśli jakiś samorząd celowo nie będzie ogrzewał szkoły, resort wystąpi o zarząd komisaryczny. - Są to zupełnie cyniczne oświadczenia. W ogóle nie wyobrażam sobie samorządu, który celowo obniżałby temperaturę w klasach. Nie znam takiego samorządowca, który w tak niecny sposób próbowałby doprowadzić do tego, żeby dzieciaki miały naukę zdalną - powiedziała w rozmowie z reporterem TVN24 Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza. Zapewniła, że miasto jest przygotowane, by ogrzać zimą stołeczne placówki.