Radni zdecydowali: wyższe opłaty za odholowanie auta

Podczas czwartkowej sesji Rada Warszawy uchwaliła podwyżkę opłat za odholowanie pojazdu i jego parkowanie na miejskim parkingu strzeżonym. Nowe stawki mają obowiązywać od przyszłego roku. Wpływy do budżetu miasta szacowane są na 6 milionów złotych.

Nowe stawki od 2023 roku

Uchwała ustala opłatę za usunięcie roweru, motoroweru, czy hulajnogi na 144 zł. Opłata jest większa od tegorocznej o 16 zł. Koszt zwiezienia motocyklu zwiększa się o 30 zł i wynosi teraz 281 zł. Opłata za odholowanie na parking samochodu osobowego (do 3,5 t) podskoczyła z 542 zł do 606 zł. Doba przechowywania pojazdu na parkingu to koszt 52 zł.