Zgasł ogień pamięci. 76 lat temu upadło Powstanie Warszawskie

W piątek zgaszono symboliczny ogień pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego. Oznacza to koniec tegorocznych obchodów 76. rocznicy powstańczego zrywu. Wcześniej przy Lwowskiej - w miejscu, gdzie powstańcy składali broń - odsłonięto pamiątkową tablicę.

Wcześniej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przypomniał na Twitterze, że 2 października to rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego. "W tym dniu pamiętamy o 63 dniach bohaterskiej powstańczej walki, a także o cywilnych ofiarach powstania. Dziś uczciłem ich pamięć składając wieniec pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli" - napisał.

Kopiec Powstania Warszawskiego usypano na Czerniakowie z gruzów zniszczonego miasta. Uporządkowano go z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania w 2004 roku. Na kopcu stoi kilkumetrowej wielkości znak Polski Walczącej z datą: 1944.

Tutaj składali broń

Z kolei z inicjatywy władz Śródmieścia, w piątek na budynku Lwowska 2a przy placu Politechniki odsłonięto tablicę upamiętniającą upadek Powstania Warszawskiego. Upamiętniono żołnierzy Armii Krajowej, w tym Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. dyw. Tadeusz Komorowski ps. "Bór", wziętych do niewoli niemieckiej oraz mieszkańców stolicy wypędzonych z miasta po zakończeniu walk powstańczych.

Budynek, na którym odsłonięto tablicę stał się symbolem upadku Powstania Warszawskiego - powstańcy pod tym adresem składali broń przy niemieckim posterunku. Od lat w tym miejscu w pierwszych dniach października organizowano uroczystości upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej wziętych do niewoli niemieckiej i wypędzoną z miasta ludność cywilną.

Co czwarty miał broń

1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi.