Nowy abonament w strefie płatnego parkowania. Znacznie droższy, ale można zostawić auto na większym obszarze

Osoby mieszkające w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) płacą 30 złotych rocznie za abonament, który umożliwiał im parkowanie auta w miejscach oddalonych nie więcej niż 150 metrów od domu. W praktyce taki obszar obejmuje kilka (maksymalnie osiem, ale średnio trzy, cztery) parkomaty oddalone, co daje kilkadziesiąt miejsc postojowych. Jak zwraca uwagę Zarząd Dróg Miejskich, zdarza się, że żadne z tych miejsc nie jest wolne wtedy, kiedy mieszkaniec potrzebuje zaparkować.

Teraz – na mocy nowej uchwały – ma się to zmienić i mieszkańcy będą mogli kupić nowy abonament za 600 zł. Pozwoli on im na pozostawienie auta na dużo większym obszarze, obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy (na przykład cały Rakowiec czy Powiśle). Takie obszary obejmować będą nawet kilkadziesiąt ulic i od kilkuset do 1,5 tysiąca miejsc postojowych.