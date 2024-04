Nietypowe szklarnie stanęły na klatkach schodowych w jednym z bloków na warszawskich Stegnach. Rośliny rosną bez gleby, ta sama woda używana jest wielokrotnie, a słońce zostało zastąpione przez lampy. Na razie to eksperyment, ale niedługo może konieczność. Na czym polega? O tym Łukasz Wieczorek z magazynu "Polska i Świat" TVN24.

Pan Rafał nie chodzi już do warzywniaka: bazylia, mięta, truskawki rosną przed drzwiami mieszkania. - Dla mnie odkryciem tego eksperymentu był właśnie lubczyk. Teraz stosuję go do zup, na kanapki - mówi Rafał Cygan mieszkaniec Kaspijskiej 1.