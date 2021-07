Linda dołączyła do Arnolda. "Następnego dnia oba zwierzęta siedziały blisko siebie"

W listopadzie ubiegłego roku w stołecznym zoo zamieszkał kanczyl jawajski. Nazywa się Arnold i przyjechał do Warszawy z zoo w szwajcarskim Bernie. Można zobaczyć go w Ptaszarni. Teraz do Arnolda dołączyła nowa mieszkanka stołecznego zwierzyńca - Linda jest rodowitą łodzianką. Urodziła się w 2020 roku, jej mama pochodzi z frankfurckiego zoo, a tata z Łodzi.

Podróż była spokojna

Z kolei pracownicy ze stołecznego ogrodu przekazali, że transport odbył się w bardzo spokojnej atmosferze: - Okazało się, że pracownicy łódzkiego ogrodu zoologicznego przeprowadzali treningi z małą Lindą to znaczy pokazywali jej transportówkę, ona do tej transportówki wchodziła, tam otrzymywała jedzenie, a przez to widok skrzyni transportowej nie powodował u niej stresu. Niestety, kanczyle są bardzo podatne na stres i moment załadunku, czy samego odławiania zwierząt zawsze stanowi bardzo duży problem. W tym przypadku taki problem nie wystąpił.

Najmniejszy ssak kopytny

Nazwa myszojeleń pochodzi z języka angielskiego - mouse deer co w bezpośrednim tłumaczeniu to właśnie myszojeleń. Kanczyl mniejszy zwany również jawajskim to jeden z najmniejszych ssaków kopytnych. Mierzy około pół metra i waży do dwóch kilogramów, a jego kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka. Prowadzi dość skryty, zazwyczaj nocny tryb życia. W skład diety myszojeleni wchodzą głównie rośliny. Z uwagi na dość małe rozmiary zjadają one głównie to, co spadło na ziemię lub dopiero, co z niej wyrosło. Czasami zdarza im się też uzupełnić dietę o drobne bezkręgowce.