Szukają nawet niepełnoletnich, bez doświadczenia. Miasto zachęca: zostań "Ochotnikiem warszawskim"

Dzięki zaangażowaniu tysięcy warszawiaków, w tym młodych ludzi, udzielana jest pomoc seniorom oraz osobom niesamodzielnym - informuje ratusz i zachęca kolejnych ochotników do wzięcia udziału w wolontariacie. Potrzebna jest między innymi pomoc w akcji "Dbam o Seniora".

– Warszawa od wielu lat zachęca mieszkańców do zaangażowania w wolontariat, a pandemia pokazuje jego znaczenie w życiu mieszkańców. Wszystkie działania miasta w tym zakresie skupia od kilku lat projekt "Ochotnicy warszawscy", dzięki któremu coraz więcej miejsc - między innymi stowarzyszeń, fundacji czy instytucji zaprasza do swoich działań wolontariuszy – mówi cytowana w komunikacie urzędu miasta dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Propozycje na portalu

Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka przypomina z kolei, że propozycje wolontariatu można wyszukać na miejskim portalu ochotnicy.waw.pl. - Projekty, w które można się zaangażować, są realizowane we wszystkich dzielnicach Warszawy, co ułatwia znalezienie wolontariatu w pobliżu swojego domu, szkoły czy miejsca pracy. Informacje o wolontariacie zamieszczane na portalu ochotnicy.waw.pl pochodzą bezpośrednio od jego organizatorów - instytucji i organizacji pozarządowych - zaznacza.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem można zostać w każdym wieku, ale - jak podkreśla rzeczniczka - najchętniej decydują się na to osoby młode, nie muszą być nawet pełnoletnie.

- W wielu miejscach od wolontariuszy nie są wymagane żadne specjalne kompetencje, wykształcenie czy doświadczenie. Dla nastolatków wolontariat to często szansa na realizację własnych pasji i poznanie ciekawych ludzi. Młode osoby mają też możliwość odkrywania nowych zainteresowań i zdobywania doświadczeń przydatnych w późniejszej ścieżce zawodowej. Bardzo często decyzja o rozpoczęciu wolontariatu to dla nastolatka pierwsza, podejmowana samodzielnie poważna decyzja w życiu - zauważa.

"Dbam o seniora"

W niektórych przypadkach wymagane jest jednak ukończenie 18. roku życia. Jak przypomina Gałecka, od początku trwania pandemii Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" prowadzi akcję "Dbam o Seniora". - Jej celem jest dostarczanie obiadów seniorom, którzy na co dzień korzystają ze stołówki CAM, a obecnie - ze względu na zagrożenie epidemiczne i stan zdrowia – pozostają w domach. Od marca w akcję zaangażowało się 40 wolontariuszy - podaje rzeczniczka ratusza.

Miasto rekrutuje aktualnie kolejnych chętnych do wzięcia udziału w tej akcji. Wolontariuszem może zostać osoba dorosła. Co ważne, musi być zdrowa, spoza grupy ryzyka. Wolontariusze odbierają posiłki z CAM "Nowolipie" raz lub kilka razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-12.30.