"Łowcy cieni" zatrzymali poszukiwanych listami gończymi

Mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez sądy w Kielcach i Lublinie za posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Ma do odbycia karę sześciu i pół roku więzienia. Podczas przeszukania znaleziono u niego polskie oraz zagraniczne fałszywe dokumenty tożsamości.

Narkotyki i ponad milion złotych w gotówce

W wynajmowanym mieszkaniu, które posłużyło poszukiwanemu mężczyźnie do ukrywania, znajdowali się jeszcze dwaj mężczyźni w wieku 32 i 36 lat. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli w lokalu przeszło kilogram kokainy, metamfetaminy oraz klofedronu, a także blisko 1,2 miliona złotych oraz 35 tysięcy dolarów.

- Pieniądze zostały zabezpieczone i przesłane do analizy z uwagi na podejrzenia funkcjonariuszy co do ich autentyczności i legalności posiadania - zaznaczył podkom. Wrzesiński.