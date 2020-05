Mocny spadek na Lotnisku Chopina. 99 procent mniej pasażerów niż w ubiegłym roku

Jak podaje port, w kwietniu na Lotnisku Chopina zrealizowano 971 operacji lotniczych. To spadek o 93 procent w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku. Z usług lotniska skorzystało łącznie 13 tysięcy pasażerów, czyli 99,1 procent mniej niż w kwietniu 2019 roku.

Port wyliczył, że od początku 2020 w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,811 miliona osób, a to oznacza spadek o ponad 39 procent w porównaniu do ubiegłego roku. W ruchu krajowym odnotowano około 313,5 tysiąca osób - to z kolei spadek o ponad 41 procent. Z ruchu tradycyjnego skorzystało 2,299 milionów pasażerów, czyli mniej o 41 procent, a z niskokosztowego 502 tysięcy pasażerów, co oznacza spadek o 42,8 procent. W ruchu czarterowym było 323 tysięcy pasażerów, czyli wzrost o prawie 10 procent niż w ubiegłym roku.