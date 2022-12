Będą pomagać zwierzakom, które uciekną przez fajerwerki. Jak zgłosić interwencję? Lista numerów

W nocy z soboty na niedzielę na stołecznych ulicach i peryferiach Warszawy służbę będą pełniły załogi Sylwestrowego Zwierzęcego Patrolu. Wyjadą, by nieść pomoc spłoszonym hukiem fajerwerków psom, kotom i ptakom, które uciekną, zagubią się lub ulegną wypadkom.

Sylwestrowa noc to trudny czas dla zwierząt, przede wszystkim psów i kotów. Zwierzęta źle reagują na huk petard i wybuchy fajerwerków, bardzo często uciekają i chowają się. Tym, które zagubiły się, bądź uległy wypadkowi, pomogą w Warszawie i okolicach załogi Sylwestrowego Zwierzęcego Patrolu. W tym roku po raz kolejny pomogą im inspektorzy OTOZ Animals.

Wezmą czytnik mikroczipów

Będą wyposażeni w niezbędny sprzęt do odławiania i ratowania życia zwierząt oraz czytnik mikroczipów. Będą reagować na zgłoszenia w noc sylwestrową od godziny 20 do 6 rano. "Nasze działania opierają się nie tylko na pomocy braciom mniejszym, ale również tym większym, nasz samochód interwencyjny będzie wyposażony w sprzęt do ratowania życia ludzkiego, a nasi wolontariusze odpowiednio przeszkoleni" - napisali inspektorzy.