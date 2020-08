Koronawirus w stołecznej drogówce

Jak zastrzegł Marczak, zakażone osoby nie są ze sobą związane. - Nie pracowali razem w WRD. Do zakażenia doszło w innych okolicznościach - wyjaśnił.

Zapewnił też, że policja wypełniła wszelkie procedury wymagane przez sanepid w związku z wykryciem zakażeń. - Wytypowaliśmy wszystkie osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. Zostali oni przebadani w naszym laboratorium kryminalistycznym. Ze względów bezpieczeństwa nie pełnią one obecnie służby, jednak nie ma to wpływu na pracę wydziału, w którym ogólnie pracuje około 600 osób - zaznaczył Marczak.

Nawet 60 policjantów na kwarantannie

Dodał, że to pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa w drogówce stołecznej policji. - Do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z podejrzeniami zakażenia - doprecyzował.