"Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku". Mężczyzna zatrzymany "do sprawy", apel policji

Kobieta została zaatakowana w środku nocy na stacji kolejowej "Powiśle". - Trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam jak tylko mogłam najgłośniej. Spłoszyli go ludzie, w końcu mnie puścił - opisuje. Sprawę bada policja.

Do zdarzenia doszło w weekend. Pokrzywdzona kobieta zrelacjonowała sprawę w mediach społecznościowych.

"Naprawdę niewiele brakowało"

"Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku (w tamtym miejscu jest "taras" łączący schody peronowe z równoległymi schodami z mostu do parku). Naprawdę niewiele brakowało, trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam jak tylko mogłam najgłośniej. Spłoszyli go ludzie, i w końcu mnie puścił" - napisała na Facebooku kobieta.

Dalej zaznaczyła, że w tym miejscu działa monitoring. "Dziękuję młodym ludziom, którzy odprowadzili mnie na dół i pomogli się uspokoić. Szczęśliwie skończyło się na poranionych palcach i naderwanych paznokciach. Uważajcie, to miejsce 40 lat temu słynęło z napaści i zboczeńców i jak widać dziś też potrafi być niebezpieczne" - opisała.

Zachęciła też do udostępnienia posta.

Jedna osoba zatrzymana "do sprawy"

O sprawę zapytaliśmy policję. Artur Wojdat, oficer prasowy Komisariatu Kolejowego Policji, potwierdził nam, że w poniedziałek wpłynęło oficjalne zawiadomienie. - Również do sprawy w poniedziałek został zatrzymany mężczyzna - powiedział Wojdat.

Zaznaczył, że "jest on znany organom ścigania". W poniedziałek prowadzono z nim czynności, a oficer prasowy nie chciał mówić o ewentualnych zarzutach.

Zaapelował do świadków zdarzenia oraz do innych poszkodowanych w podobny sposób osób, żeby zgłaszali się do siedziby Komisariatu Kolejowego Policji (Al. Jerozolimskie 54).