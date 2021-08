Korytarz życia z przeszkodami. Jechali do pożaru, utknęli między ciężarówkami

Karetka jechała do pożaru auta na trasie S8, ale kilkaset metrów przed miejscem zdarzenia utknęła pomiędzy ciężarówkami. Utworzenie korytarza życia w korku okazało się dużym problemem, który pokazuje nagranie świadka. - Samochody stały bardzo blisko siebie, jezdnia była gęsto zastawiona, więc manewrowanie tymi największymi pojazdami okazało się niezwykle trudne - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

"Tak dziś wyglądał dojazd ZRM do wypadku na trasie S8 w Warszawie. Co tu dużo mówić... Mimo wprowadzenia obowiązku tworzenia korytarza życia to jednak z myśleniem kierowców dalej jest bardzo krucho" - głosi wpis na facebookowym profilu Korytarz Życia - Włącz Myślenie. Profilem administrują strażacy-ochotnicy Ujazdu Górnego i Czernej. Jak piszą, ich celem jest podnoszenie świadomości Polaków w kwestii ułatwiania służbom ratunkowym dojazdu na miejsce zdarzenia. Zamieszczone przez nich nagranie udostępnił im mężczyzna, który był świadkiem sytuacji na trasie S8.