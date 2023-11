Jak dojechać do nekropolii w czwartek? Na ulicach jedna linia cmentarna

czytaj dalej

Prokuratura skierowała do sądów cztery pozwy o przepadek świadczeń związanych z nielegalną reklamą alkoholu w sieci. Ma to związek z przekazanym niedawno aktem oskarżenia oraz wnioskami o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 15 osób, wśród których znajdują się znane aktorki Joanna O.-K. i Olga K. i influencerki Tatiana M., czy Ewa M-K.