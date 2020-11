Ponad 50 pacjentów w Szpitalu Narodowym. "Personel z Warszawy dyżuruje poza normalnym czasem pracy"

"Ponownie apelujemy do szpitali stacjonarnych o kierowanie do Szpitala Narodowego pacjentów w stanie, w którym mogą oni zostać przyjęci do szpitala tymczasowego, tak aby zwalniały się miejsca dla osób w stanach ciężkich. Pacjenci w stanach kwalifikujących się do skierowania do szpitala tymczasowego są przyjmowani w Szpitalu Narodowym na bieżąco" - podkreśla Sołtys.