Radni z Wilanowa też chcą ekranów wzdłuż POW. Dzielnica sprawdzi, czy są przekraczane normy hałasu

Po otwarciu wilanowskiej i wawerskiej części Południowej Obwodnicy Warszawy mieszkańcy tych dzielnic skarżą się na hałas. Źródłem problemu są ich zdaniem przede wszystkim przerwy w ciągłości ekranów akustycznych. Radni z Wawra, którzy w ubiegłym tygodniu przyjęli stanowisko w tej sprawie, mieli również zastrzeżenia do wykonania nawierzchni trasy szybkiego ruchu z betonu. Apelowali też o utrzymanie ograniczenia prędkości do 100 kilometrów na godzinę po otwarciu tunelu na Ursynowie i wdrożenia odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami Lubelska i Patriotów oraz Patriotów i Wał Miedzeszyński.

"Hałas negatywnie wpływa na życie mieszkańców Wilanowa"

Zdaniem radnych, pozostawienie "dziur" w pasach ekranów akustycznych jest decyzją niezrozumiałą i niemającą odniesienia do postępującej rozbudowy mieszkaniowej na terenach wokół POW w Wilanowie. W dodatku, choć obwodnica nie została jeszcze w pełni obciążona ruchem tranzytowym, to już teraz mieszkańcy skarżą się na związane z hałasem uciążliwości.

"Odcinek POW oddany do użytku w grudniu 2020 roku wprowadził do dzielnicy, w tym na ulicę Przyczółkową oraz inne okoliczne drogi lokalne, olbrzymi ruch samochodowy, w skali dotąd niespotykanej w Wilanowie. Hałas o dużym nasileniu, dobiegający z trasy POW negatywnie wpływa na życie mieszkańców Wilanowa, a w szczególności osiedli Powsinek, Zawady i Kępa Zawadowska. Osiedla domów mieszkalnych nie zostały tam w żaden sposób zabezpieczone przed hałasem - w ich pobliżu nie zaprojektowano ekranów akustycznych, przewidując jedynie rezerwę na ich budowę w bliżej niekreślonej przyszłości. Sytuacja ta negatywnie wpływa na życie i zdrowie mieszkańców Wilanowa i powoduje poważne utrudnienia w codziennym życiu" - czytamy w treści stanowiska.

Wilanowscy radni wzywają do podjęcia działań zmierzających do jak najszybszej budowy ekranów akustycznych. Stanowisko zostanie przekazane do GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury, wojewody mazowieckiego, marszałka województwa, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, prezydenta Warszawy, przewodniczącej Rady Warszawy oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer.