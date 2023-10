Fałszywe mandaty za parkowanie. Zeskanujesz kod QR, możesz mieć kłopot

Jak wyglądają fałszywe mandaty?

"To druga w odstępie kilku dni próba oszustwa 'na wezwanie do zapłaty'. Dlatego jeszcze raz przypominamy: NIGDY nie stosuj się do nakazów wpłat umieszczanych na ulotkach znalezionych za wycieraczkami auta. Z wezwaniem od Straży Miejskiej należy zgłosić się do Oddziału Terenowego" - dodają.