Najpierw dwa warianty koncepcji, później konsultacje. Projektują dom kultury na Żoliborzu

Za 10 miesięcy ma być gotowa koncepcja architektoniczna dla domu kultury na Żoliborzu. Władze dzielnicy podpisały umowę z wykonawcą. Zadanie zostało podzielone na etapy. Najpierw powstaną dwa warianty zagospodarowania budynku, które trafią do konsultacji z mieszkańcami, następnie przygotowane zostaną finalna koncepcja i dokumentacja projektowa.

Żoliborski dom kultury ma powstać w budynku przy ulicy Śmiałej 21, przejętym przed dwoma laty przez zarząd dzielnicy od firmy ciepłowniczej. W dwukondygnacyjnym obiekcie jest do zagospodarowania blisko 550 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na parterze to 186,3 mkw, na piętrze - 190,4 mkw i dodatkowe 171,5 mkw w piwnicy. Na sąsiadującej z nim działce jest też parterowa nieruchomość o powierzchni 140 metrów kwadratowych, która przylega do przyszłego domu kultury. Obecnie przestrzeń ta znajduje się w zarządzie dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, a w przyszłości ma się stać częścią placówki kulturalnej.

Mieszkańcy ocenią dwie wersje koncepcji

Nieruchomość wymaga dostosowania do potrzeb nowej instytucji. W środę władze Żoliborza podpisały umowę z wykonawcą, który przygotuje koncepcję architektoniczną i wielobranżową dokumentację projektową. Zadanie to powierzono architektowi Radosławowi Guzowskiemu, mieszkańcowi dzielnicy. Ma on dziesięć miesięcy na jego realizację. Urzędnicy zakładają, że zostanie wykonane w dwóch etapach.

"W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dwóch wariantów koncepcji architektonicznej przebudowy i ewentualnej nadbudowy istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, które następnie skonsultowane zostaną z mieszkańcami. W drugim etapie ma być wykonana ostateczna koncepcja architektoniczna z uwzględnieniem zebranych wniosków, uwag i wytycznych, a następnie - na jej podstawie - przygotowana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie urzędu dzielnicy.

Władze dzielnicy podkreślają, że wykonawcę czeka "ogromne wyzwanie". - Dla mieszkańców Żoliborza nowa siedziba domu kultury to nie tylko budynek. To lata oczekiwań, marzeń i ambicji, którym musimy teraz sprostać. Udało nam się doprowadzić do powołania Domu Kultury na Żoliborzu, mamy już tymczasową siedzibę przy ulicy Mickiewicza, odzyskaliśmy Fort Sokolnickiego dla mieszkańców, a na dniach poznany nazwisko nowego dyrektora. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce życie kulturalne na Żoliborzu rozkwitnie - zapowiada burmistrz Paweł Michalec, cytowany w komunikacie.

W budynku będą pracownie do śpiewu, tańca i rękodzieła

Architekt będzie musiał uwzględnić w projekcie różnego rodzaju pracownie. W domu kultury ma znaleźć się między innymi studio nagrań, w którym będzie możliwe prowadzenie prób i zajęć muzycznych, nauki gry na instrumentach, śpiewu czy realizacji filmów. Będzie też zaplecze do przechowywania instrumentów. Kolejnym punktem są pracownie: językowe, fotograficzna na 15 osób, komputerowa na 10 stanowisk, rękodzieła artystycznego z możliwością rozstawienia 10 sztalug, dobrze doświetlone pracownie mikro modelarstwa i gier strategicznych oraz gobelinu i krawiectwa ze stolikami z maszynami do szycia.

W siedzibie domu kultury planowana jest także sala teatralno-kinowa wyposażona w podesty sceniczne z miejscem dla około 50 osób. W miarę możliwości powinny też powstać garderoba dla artystów oraz magazyn na scenografię i kostiumy. Powinna również powstać sala do zajęć ruchowych - tanecznych, baletowych czy gimnastycznych wraz z przylegającymi prysznicami. Dodatkowym elementem koncepcji będą też kawiarenka z ogrodem zimowym oraz przestrzeń wystawiennicza.

"Finalny projekt ma uwzględniać charakter i wymagania obiektu użyteczności publicznej, jakim ma być Żoliborski Domu Kultury, historyczny charakter ulicy w powiązaniu z zabytkową zabudową mieszkaniową otoczenia oraz potrzebę jak najbardziej efektywnego wykorzystania istniejącej zabudowy, szczególnie w kontekście ograniczeń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - podkreślają urzędnicy.

Jak dodają, w projekcie powinny zostać uwzględnione energooszczędne technologie i wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, tak by bez barier mogły korzystać z nowego domu kultury.

Przyszła siedziba Domu Kultury na Żoliborzu W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl W tym budynku może powstać Dom Kultury na Żoliborzu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Autor:kk

Źródło: tvnwarszawa.pl