Chciał ukraść malucha. Wpadł na gorącym uczynku

- Był agresywny, nie stosował się do pleceń wydawanych przez policjantów i próbował uciec na ich widok. To reakcja 30-latka na interwencję podjętą przez śródmiejskich wywiadowców w związku z próbą kradzieży malucha - opisuje Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji.

Informację o mężczyźnie, który pod osłoną nocy próbował się włamać do zaparkowanego przy ulicy Suligowskiego samochodu przekazał świadek zdarzenia. - Policjanci przyjechali pod wskazany adres i zatrzymali 30-latka na gorącym uczynku - mówi Szumiata.

30-latek usłyszał już zarzut. Za to, co zrobił grozi mu do 10 lat więzienia.