Budują zajezdnię na Annopolu. Tramwaje wracają na Żerań

Piąta zajezdnia tramwajowa w Warszawie

Zajezdnia na Annopolu będzie piątą zajezdnią tramwajową w Warszawie. Wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe – np. do Wilanowa i wzdłuż ulicy Kasprzaka. Do obsługi tych tras potrzebne są kolejne tramwaje – będą one serwisowane właśnie na Annopolu.