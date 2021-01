Jest pozwolenie na budowę TR Warszawa. Ale wybór wykonawcy w tym roku "wydaje się niemożliwy"

Pod koniec ubiegłego roku wydane zostało pozwolenie na budowę planowanej od dawna siedziby TR Warszawa. Będzie ono ważne przez najbliższe trzy lata. Ratusz przyznaje, że ze względu na trudną sytuację budżetową inwestycja będzie rozciągnięta w czasie. Na ogłoszenie przetargu na wykonawcę będziemy musieli jeszcze poczekać.

"23 grudnia 2020 roku prezydent miasta stołecznego Warszawy wydał pozwolenie na budowę nowego budynku teatru TR Warszawa - jednego z najnowocześniejszych budynków teatralnych w Europie. 13 stycznia 2021 roku Pozwolenie na Budowę stało się prawomocne" - poinformowali w środę przedstawiciele TR Warszawa.

Te informacje potwierdziła nam rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. - Pozwolenie na budowę jest ważne trzy lata. Według planu, budowa teatru jest rozłożona do 2025 roku. Na razie zaplanowano 130 milionów złotych, ale już wiemy, że to kwota znacznie niedoszacowana. Trwa analiza możliwości budżetowych, wypracowanie rozwiązań w odniesieniu do obecnej sytuacji i prognoz dochodu. Analizujemy też możliwość pozyskania środków zewnętrznych - wyjaśniła. Przyznała, że w obecnej sytuacji budżetowej ogłoszenie w tym roku przetargu na wykonawcę "wydaje się niemożliwe".

Kwoty w budżecie na ten rok są znacznie niższe. Na prace budowlane przewidziano 424 tysiące złotych, ale nie sprecyzowano, co konkretnie zostanie zrobione. Zapisano także niespełna 1,2 miliona złotych na "wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową teatru".

Kompleks budynków na placu Defilad

Planowana inwestycja będzie częścią kompleksu dwóch budynków ułożonych w kształt litery L. Budowa większego Muzeum Sztuki Nowoczesnej już trwa. Realizację siedziby TR Warszawa (bliżej Pałacu Kultury i Nauki) opóźniły przede wszystkim problemy z własnością części działek, na których stanie budynek. Jego bryła będzie ciemna i zróżnicowana, ma kontrastować z jasnym i prostym obiektem MSN.

Tak ma wyglądać siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej materiały prasowe

Budowa kompleksu jest flagowym elementem projektu Nowego Centrum Warszawy, w ramach którego metamorfozę ma przejść teren wokół Pałacu Kultury i Nauki. Władze miasta planują, by centrum stało się przestrzenią "wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich”.

Za projekt MSN i TR Warszawa w całości odpowiada amerykański architekt Thomas Phifer, współpracujący z polskimi architektami z pracowni APA Wojciechowski oraz Buro Happold. Inżynierem kontraktu zostało konsorcjum ECM Group Polska S.A i Portico Project Management.

Dwie sceny i otwarcie na wydarzenia plenerowe

Fasada teatru będzie wykonana z metalowych elementów. Parter będzie całkowicie przeszklony. Architektura budynku ma odzwierciedlać zróżnicowaną działalność TR Warszawa, łączącą sztukę eksperymentalną i przedstawienia dla szerokiej publiczności.

Spektakle na scenie głównej będzie mogło oglądać maksymalnie 700 osób. Natomiast mała scena na pierwszym piętrze będzie miała 150 foteli. "W obu salach istnieje możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni scenicznej i widowni – w zależności od formatu i charakteru wydarzenia. Budynek teatru wyposażony jest w nowoczesną technologię, pozwalającą na szybką zmianę repertuaru i prezentowanie zarówno spektakli wielkoformatowych, dużych koncertów, wydarzeń filmowych i wydarzeń interdyscyplinarnych, jak i realizacji zaawansowanych technologicznie streamingów, kameralnych form artystycznych, prac eksperymentalnych, czy małych form muzycznych" - czytamy w komunikacie TR Warszawa.

Projekt został przemyślany w taki sposób, by możliwe było organizowanie wydarzeń plenerowych z wykorzystaniem infrastruktury budynku. Będzie to możliwe dzięki dwóm wysokim na 14 metrów bramom, prowadzącym do sceny głównej. Będą otwierały się na Park Świętokrzyski i plac Defilad.

Idąc placem podejrzymy próby do spektakli

Możliwość podejrzenia tego, co dzieje się w teatrze będą dawały przeszklone ściany i umiejscowienie sceny głównej na poziomie placu Defilad. "Przechodzące przez plac osoby będą mogły obserwować próby i codzienne przygotowania do rozpoczęcia spektakli oraz innych wydarzeń kulturalnych. Główne wejście do TR Warszawa mieści się od strony forum. W foyer teatru znajduje się przestrzeń spotkań i miejsce odbywania się wydarzeń około programowych, a także restauracja, bistro, kasa biletowa i szatnia. Przestrzeń foyer teatru otwarta i dostępna dla mieszkanek i mieszkańców miasta oraz gości i gościń odwiedzających stolicę przez cały dzień, także długo po zakończeniu spektaklach teatralnych i innych wydarzeń artystycznych" - zapowiadają przedstawiciele teatru.

Na najwyższych piętrach znajdą się pracownie artystyczne i pomieszczenia do prowadzenia programów rezydencyjnych oraz działań edukacyjnych. W planach jest też umieszczenie tam studia audio, studia wideo i sal prób.

TAK WYGLĄDAŁO OGŁOSZENIE WYBORU PROJEKTÓW MSN I TR WARSZAWA:

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl