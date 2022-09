"Yes, I KEN". Pobiegną główną arterią Ursynowa

W niedzielę na Ursynowie odbędzie się bieg pod hasłem "Yes, I KEN". Swój start zapowiedział m.in. wiceburmistrz dzielnicy. Organizatorzy zachęcają osoby początkujące do sprawdzenia swoich sił na pięciokilometrowej trasie.

"Yes, I KEN" to oczywiście nawiązanie do hasła wyborczego Baracka Obamy, a nietypowa pisownia ma swoje źródło w trasie - odbędzie się on na głównej arterii Ursynowa, czyli alei Komisji Edukacji Narodowej. Według organizatorów to "najszybszy bieg na pięć kilometrów w Warszawie" a wystartuje w nim półtora tysiąca zawodniczek i zawodników.