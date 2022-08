Ukrainka została pobita, gdy szła odebrać córkę. "To był atak na tle narodowościowym"

Ukrainka została pobita i okradziona, gdy szła odebrać córkę z bemowskiego przedszkola. Jej historię nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Teraz prokuratura informuje o zarzutach i potwierdza: do ataku doszło na tle narodowościowym.

- Podejrzana jest o to, że w dniu 1 czerwca publicznie znieważyła obywatelkę Ukrainy oraz stosowała wobec niej przemoc, poprzez bicie pięściami po głowie, spoliczkowanie oraz drapanie po ciele, które to zachowania podjęła z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonej, dokonując jednocześnie kradzieży szczególnie zuchwałej, polegającej na zerwaniu z szyi pokrzywdzonej złotego łańcuszka wraz ze złotym krzyżykiem, których łączna wartość wynosiła około 2500 złotych - powiedziała Skrzyniarz.

Zaznaczyła, że zatrzymanie podejrzanej i jej doprowadzenie nastąpiło na polecenie prokuratora. - Joanna W. w toku czynności przesłuchania przyznała się częściowo do przedstawionego jej zarzutu. Wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej oraz kontaktowania się z nią - dodała.

"Jesteś ukraińską prostytutką"

Sprawę opisał w mediach społecznościowych Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Poszkodowana to obywatelka Ukrainy Hanna, która od sześciu lat mieszka w Polsce. Kobieta szła na początku czerwca do przedszkola, by odebrać z niego córkę. Została zaatakowana, gdy na ulicy Powstańców Śląskich odebrała telefon i zaczęła prowadzić rozmowę w języku ukraińskim.