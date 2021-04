Wiceprezydent zarzucał mu "zgubienie rzeki". Prezes odpowiada: rzeka Rudawka nie istnieje

Państwowe Wody Polskie nie poczuwają się do odpowiedzialności za Rudawkę. Jak twierdzi ich prezes Przemysław Daca, uszkodzony kanał, który niedawno zagroził ulicy Broniewskiego, nie jest rzeką, bo ta została zasypana w 1939 roku. "Po awarii magistrat szuka winnego. Czyżby kolejny 'rurociąg', który sprawia kłopot?" - komentuje w swoim stylu Daca.

W piątek podczas prac podziemnych w rejonie ulicy Izabeli na Żoliborzu uszkodzony został kanał rzeki Rudawka. Doszło do wycieku wody. Jak relacjonował nasz reporter, w sąsiedztwie trasy S8 utworzyło się jezioro .

Z pozoru niegroźna awaria okazała się poważniejsza niż przypuszczano. Podmyciem zagrożona była ulica Broniewskiego. Jak informował w środę wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, w miejscu awarii jest prowadzona inwestycja na zlecenie firmy Innogy . - Prawdopodobnie firma, która robiła przecisk kabli 110 kv, uszkodziła kanał, w którym płynie rzeka Rudawka - mówił wiceprezydent. - Będziemy żądali od wykonawcy naprawy całego układu, choć tak naprawdę nikt się do tej rzeki nie przyznaje. Kiedyś była w zasobach marszałka, dziś Wody Polskie ją "zgubiły", tak jak wiele innych polskich rzek, na terenie całego kraju, bo w takim trybie przejmowały rzeki w roku 2016, po przyjęciu ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

"Rzeka Rudawka na terenie Warszawy nie istnieje"

Do zarzutów ratusza odniósł się następnego dnia za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Znany z ostrej krytyki ratusza za awarię rurociągu Czajki urzędnik, stwierdził, że podtopienia przy Broniewskiego "spowodował uszkodzony kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe z miasta".

"W stolicy przy ul. Broniewskiego nie wylewa rzeka, jak twierdzą urzędnicy miejscy, a uszkodzony kanał deszczowy stanowiący odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Jest on potocznie nazwany 'Rudawką'. Jednak poza nazwą nie ma z nią nic wspólnego. To rurociąg, który na wysokości Żoliborza staje się otwartym kanałem i w Wale Potockim uchodzi do Wisły. Rzeka Rudawka na terenie Warszawy nie istnieje" - napisał na Facebooku Daca. Dodał, że jej koryto zostało zasypane w 1939 roku.