Trzaskowski: staramy się znaleźć miejsce na kolejne laboratorium

"Jesteśmy gotowi kupić testy"

- My staramy się śladem Poznania znaleźć takie miejsce, w którym można by stworzyć kolejne laboratorium w Warszawie. Jesteśmy gotowi do tego, żeby jakąś liczbę testów kupić po to, żeby tych testów w Warszawie było więcej – powiedział prezydent Warszawy. Jak zaznaczył, miasto zwróciło się z tą inicjatywą również do rządu.