Spacerował pobudzony z amfetaminą w kieszeni. Z policjantami pojechał do mieszkania, a tam kontrabanda

Uwagę policjantów z komisariatu na Targówku zwróciło dwóch mężczyzn, idących Radzymińską w kierunku Młodzieńczej. Obaj byli wyraźnie pobudzeni, chwiali się na nogach i energicznie wymachiwali rękoma. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem ich poruszenia.

Funkcjonariusze wylegitymowali 43- i 40-latka. - Mężczyźni byli zdenerwowani kontrolą. Mundurowi podejrzewali, że mogą coś ukrywać. Ich podejrzenia się potwierdziły. W portfelu starszego mężczyzny znaleźli woreczek z białą substancją. 43-latek wyjaśnił, że to amfetamina - przekazała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji VI. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i pojechali z nim do miejsca jego zamieszkania.

W mieszkaniu tysiące papierosów bez akcyzy

W mieszkaniu znaleźli dwa kartony z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Jedne zawierały 7600 sztuk papierosów oraz 50 nadrukowanych paczek, a w każdej z nich po 20 sztuk papierosów. Znaleziono też 900 sztuk pustych paczek do papierosów.

Wszystkie nielegalne przedmioty zostały zabezpieczone, a zatrzymany mężczyzna w asyście policjantów trafił do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. - Ujawniony przy nim biały proszek poddano testowi. Potwierdził on, że jest to amfetamina - podała Onyszko.