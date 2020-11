Zmiany w zasadach przyjmowania do szpitali tymczasowych. Narodowy może przyjąć więcej pacjentów

W zależności od rozwoju pandemii możemy się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym - zapowiedział dyrektor Szpitala Narodowego dr Artur Zaczyński, odnosząc się do wprowadzonych zmian w zasadach przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie opublikował komunikat dotyczący aktualizacji zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych. Do komunikatu dołączono komentarz dyrektora Szpitala Narodowego. - Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących - podkreśla dr Zaczyński.