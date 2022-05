Przyjechał autem na komendę, by złożyć zawiadomienie. Miał trzy promile

Rzeczniczka sochaczewskiej policji Agnieszka Dzik przekazała, że w sobotnie popołudnie przed komendę podjechał ford. Wysiadł z niego mężczyzna i udał się w stronę wejścia głównego jednostki. - Funkcjonariusz od razu wyczuł od niego alkohol. Nagranie z monitoringu komendy potwierdziło, że mężczyzna przyjechał do komendy samochodem. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 35-latek miał trzy promile alkoholu w organizmie – powiedziała rzeczniczka.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzień później, gdy już wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to jest zagrożone karą do dwóch lat więzienia. Zatrzymano mu również prawo jazdy.