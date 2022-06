Policja: wywiózł rury z budowy autostrady, bo chciał zrobić przepusty wody na podwórku

49-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży mienia, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał w końcu, że zamierzał wykorzystać rury do wykonania przepustów wody. Na teren budowy pojechał nocą własnym samochodem z przyczepką i w ten sposób przetransportował je na swoją posesję. Każda ze skradzionych rur miała sześć metrów długości.