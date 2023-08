Pobili 19-latka i ukradli mu telefon. "Doznał licznych złamań kości czaszki"

16-latek i 18-latek są podejrzani o dotkliwie pobicie 19-latka i zabranie mu telefonu w Płońsku. Młodszy z domniemanych napastników jest dobrze znany policji. Trafił on do Policyjnej Izby Dziecka. Wobec 18-latka zastosowano policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.