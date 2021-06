Pociągi wróciły na trasę Warszawa-Radom

Po ponad dwóch latach przerwy pasażerowie znów mogą dojechać pociągiem z Warszawy do Radomia bez korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej lub dłuższej trasy objazdowej. Utrudnienia były związane z modernizacją linii kolejowej numer osiem.

- Na odcinku do Lesiowa składy będą kursować dwoma torami, a od Lesiowa do Radomia - jednym torem. We wrześniu cała linia będzie dwutorowa - poinformował pod koniec ubiegłego tygodnia rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Karol Jakubowski.