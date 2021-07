Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Złożyli wieńce w Parku Żołnierzy "Żywiciela"

"Marzy nam się prężna, ideowa sztafeta pokoleń"

- Jak co roku składamy dziś hołd tym, którzy odeszli. Pamięć o nich to szacunek dla wartości, którymi się kierowali, postawy jaką prezentowali w życiu. Podejmując się służby w okupowanej ojczynie przysięgli z mocą o wyzwolenie Rzeczypospolitej. Wolność w kraju była im zawsze dobrem największym. Zabiegajmy o nią codziennie. Patrzę ze wzruszeniem na sędziwych już żołnierzy Armii Krajowej. Ja też już mam 95 lat. Co raz nam bliżej na niebiańskie polany. Nie zapomnijcie o nich. Nie chcielibyśmy się kojarzyć jedynie z krzyżami, cierpieniem - marzy nam się prężna, ideowa sztafeta pokoleń, która czerpie z najlepszych tradycji polskiego państwa podziemnego i środowisk kombatanckich, mocna duchem, przyjazna, wolna od agresji - dodawał "Wacek".