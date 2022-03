Hale w Nadarzynie nadal będą przyjmować uchodźców. Wojewoda przedłużył umowę ze zmniejszoną stawką

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przedłużył umowę z Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie na prowadzenie punktu schronienia dla uchodźców z Ukrainy. Zmianie uległa stawka, jaką firma otrzymuje za zakwaterowanie i wyżywienie jednej osoby. Od 1 kwietnia będzie wynosić 55 złotych na dzień. Wcześniej było to 95 zł.

Biuro prasowe wojewody mazowieckiego poinformowało, że nowe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców zostały ukształtowane po wejściu w życie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. "Podstawowa stawka wynosi 40 zł i może ona zostać zwiększona w hotelach i pensjonatach do 70 zł, a w halach do 55 zł" - czytamy w komunikacie wojewody.

Dysproporcje w stawkach za osobę

34 tys. miejsc dla uchodźców

W komunikacie urzędnicy wojewody poinformowali również, że "organizacja miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy jest zapewniana częściowo przez wojewodę (np. w halach), ale jest też zadaniem realizowanym przez samorządy na podstawie poleceń wydanych przez wojewodę". Wskazano, że na terenie województwa mazowieckiego udało się zapewnić 34 tysiące miejsc schronienia dla uchodźców, z czego aktualnie wolnych jest 15 tysięcy. "Wojewoda sukcesywnie podpisuje z samorządami porozumienia dotyczące finansowania świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy, w ślad za wydanymi poleceniami. Wojewoda Mazowiecki wydaje polecenia w tym zakresie wyłącznie w stosunku do powiatów i miast na prawach powiatu, które to zobowiązane są do dalszego współdziałania z gminami" - podało biuro prasowe wojewody mazowieckiego.