Alkohol w Centrum Szkolenia Policji. Dyscyplinarki wobec 21 funkcjonariuszy, w tym 13 z zespołów prasowych

Towarzyskie spotkanie policjantów uczestniczących w kursach zawodowych tak się wymknęło spod kontroli, że komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wszczęła ponad dwadzieścia postępowań dyscyplinarnych - dowiedział się portal tvn24.pl. W spotkaniu brali udział policjanci z zespołów prasowych w całym kraju, a także policyjni antyterroryści.

Pierwszą informację o zdarzeniach, które miały miejsce w ubiegły wtorek, otrzymaliśmy na Kontakt 24. - Doszło do awantury i przepychanek między bawiącymi się tam pijanymi funkcjonariuszami policji a dyżurnym szkoły - zaalarmował nas jeden z czytelników.

Jak sprawdziliśmy, zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w ubiegły wtorek w podwarszawskim centrum, gdzie policjanci doskonalą się zawodowo. W tym samym czasie odbywał się tam m.in. kilkutygodniowy kurs dla funkcjonariuszy pionu kontrterrorystycznego z Wrocławia i Rzeszowa oraz dla policjantów z zespołów prasowych.

"Chłopaki nie reagowali na uwagi"

- Antyterroryści byli już bodaj piąty tydzień na kursie pirotechnicznym, a prasówka swój dopiero zaczynała - mówi nam jeden z pracowników CSP, prosząc o zachowanie anonimowości.

Było po godzinie 21., gdy w jednym z pokojów zgromadzili się rzecznicy, w dużej mierze kobiety. Policyjni "antyterroryści" postanowili do nich dołączyć, z przenośnym głośnikiem oraz najprawdopodobniej alkoholem. Zrobiło się więc głośno.

- Chłopaki nie reagowali na uwagi, że jest za głośno i zaraz będą problemy - mówi nam jedna z uczestniczek, prosząc o zachowanie anonimowości.

Problemy, gdyż w CSP co do zasady funkcjonuje reżim mundurowy. Do pokoju wszedł oficer dyżurny.

- Wszedł z krzykiem, wytrącił szklankę jednemu z antyterrorystrów i przewrócił stół - to wersja jednego z uczestników.

- Wszedł, antyterrorysta zaczął mu ubliżać i ranił w rękę szkłem, które miał w dłoni - to wersja zdarzeń, którą dyżurny przedstawił swoim przełożonym.

21 postępowań dyscyplinarnych

W niezależnych źródłach potwierdziliśmy, że następnie funkcjonariusze AT rozbiegli się, aż do rana nie udało się kadrze ich odnaleźć na terenie szkoły. W pokoju zostały tylko zakwaterowane tam policjantki, których badanie wykluczyło, że są pod wpływem alkoholu. Pozostali rzecznicy rozeszli się do swoich pokojów i rano pojawili się na obowiązkowym apelu, a następnie na swoich zajęciach.

Komendant centrum inspektor Anna Jędrzejewska-Szpak podjęła decyzję o objęciu wszystkich 21 uczestników zajścia postępowaniami dyscyplinarnymi.

Uczestnicy kursu prasowego (13 osób) będą odpowiadać z naruszenia etyki zawodowej, które miało polegać na tym, iż nie poinformowali dyżurnych o wniesieniu i spożywaniu na terenie CSP zakazanego alkoholu. Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk podjął decyzję o usunięciu wszystkich z pracy w pionach prasowych, czekają teraz na rozkazy, w których poznają nowe miejsce służby.

Dodatkowo - jak się dowiedział portal tvn24.pl - postępowanie dyscyplinarne ma oficer dyżurny centrum. To efekt zgodnych relacji uczestników, że to on był agresywny, a do uszkodzenia dłoni doszło, gdy wytrącał szklankę z dłoni policjanta z pionu AT.

O komentarz w sprawie zwróciliśmy się do inspektora Mariusza Ciarki, rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji. Czekamy na odpowiedź.

Autor:zir

Źródło: tvn24.pl