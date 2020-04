We wtorek ponad 180 zakażeń koronawirusem na Mazowszu. Pierwszy przypadek w hospicjum Caritasu

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w hospicjum Caritasu na Krakowskim Przedmieściu. Łącznie na Mazowszu potwierdzono już ponad 1200 zachorowań - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Chodzi o hospicjum Caritasu przy Krakowskim Przedmieściu 62. Według informacji, które trafiły do redakcji Kontaktu 24, w ubiegłym tygodniu pozytywny wynik stwierdzono u pielęgniarki pochodzącej z Ciechanowa.

Koronawirus na Mazowszu

We wtorek przed godziną 19 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o najnowszych danych dotyczących Mazowsza. To 182 nowe przypadki potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dwie osoby zmarły: 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie oraz 81-letnia kobieta hospitalizowana w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

W województwie w ciągu doby przybyło pięcioro kolejnych ozdrowieńców, co oznacza, że łącznie jest to już 19 osób. Nowymi ozdrowieńcami są: po dwie osoby z powiatów siedleckiego i pruszkowskiego oraz jedna z białobrzeskiego; to cztery kobiety między 35 a 57 rokiem życia i 41-letni mężczyzna. Cztery osoby były hospitalizowane, a jedna przebywała w izolacji domowej.