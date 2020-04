Komenda stołeczna: nałożono 1939 mandatów

"Nałożono 1939 mandatów karnych. W pozostałych przypadkach kierowane są wnioski o ukaranie do sądu. Ostatnia doba to 65 kolejnych informacji przekazanych do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. W sumie takich informacji przekazano już 372. W tych przypadkach mogą być zastosowane jeszcze surowsze kary administracyjne" - przekazała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.