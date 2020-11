Na Mazowszu blisko trzy tysiące nowych przypadków. Blisko połowę z nich potwierdzono w Warszawie

- Cały czas wzmacniamy koordynację oraz przepływ informacji. Ruch w szpitalu jest szybki, wiec w tej chwili wprowadzamy raportowanie co 3 godziny, tak żeby w czasie rzeczywistym wiedzieć, jak wygląda sytuacja w danej placówce. Ponadto MON przekazał do dyspozycji żołnierzy, którzy będą wspierać szpitale w raportowaniu. Dzięki temu, personel, który tam pracuje nie będzie obciążony dodatkowym zadaniem – powiedział cytowany w komunikacie prasowym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- W dniu dzisiejszym [w piątek - red.] wysyłamy respiratory do szpitali, które pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych. Jest to 50 respiratorów i kardiomonitorów – dodał wojewoda.

Pierwsi pacjenci w szpitalu na Stadionie Narodowym

Artur Zaczyński, neurochirurg i zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego, zapewnił, że "grafik pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników jest zapełniony na najbliższy miesiąc". Zaczyński podkreślił, że zatrudniając lekarzy, pielęgniarki, salowe nie chce "kanibalizować personelu", czyli doprowadzić do sytuacji, że pracownicy medyczni będą się zwalniali ze swoich zakładów opieki medycznej, żeby przyjść do pracy na lepszych warunkach finansowych do Narodowego.