Rafał Trzaskowski zwoła "koronawirusowy" sztab kryzysowy

Będzie posiedzenie sztabu kryzysowego

W związku z rosnącą ilością zakażeń prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w poniedziałek odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego. - Na poniedziałek zwołałem sztab kryzysowy w Warszawie, dlatego, że sytuacja jest bardzo poważna, musimy o tym rozmawiać - przekazał w sobotę dziennikarzom. - Rządzący zapewniali nas, że koronawirus jest w odwrocie, że właściwie już jest koniec epidemii. Myśmy ostrzegali jako samorządowcy od samego początku, niestety wygląda na to, że epidemia wraca. Mam nadzieję, że skutki nie będą poważne. My jako samorządowcy się przygotowujemy do tego - dodał.