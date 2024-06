Przez cztery dni szukali 83-latki. Wypatrzył ją policyjny dron

Dron wypatrzył seniorkę leżącą w mokradłach

Do pomocy zaangażowano również powołany niedawno Zespół Operacyjny Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, który posiada drony wykorzystywane m.in. do odnajdywania zaginionych - była to pierwsza akcja tej grupy.

"I to właśnie oko policyjnego drona odnalazło zaginioną seniorkę. Kobieta leżała w tak wysokich i gęstych zaroślach, że stojące kilka metrów od niej osoby nie były w stanie jej dostrzec. Udało się to dopiero przy użyciu specjalistycznego drona" - podkreślił mł. asp. Klimek w komunikacie o zdarzeniu.

Apel policji

Policja podkreśla, że wciąż otrzymuje zgłoszenia, dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku i "często są to osoby, które wyszły z domu nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy". Funkcjonariusze apelują jednocześnie do najbliższych, którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku: "starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły np. do lasu bez odpowiedniego nadzoru".