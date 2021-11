Za łapówki miał wystawiać zaświadczenia o badaniach aut, których nawet nie widział. Areszt dla diagnosty

Jak relacjonuje oficer prasowa policji w Garwolinie Małgorzata Pychner, funkcjonariusze przeanalizowali dziesiątki różnego rodzaju dokumentów i przesłuchali wielu świadków. Potwierdzili następnie, że 65-letni diagnosta wielokrotnie wystawiał zaświadczenia o zrealizowanych przeglądach technicznych pojazdów. - Mężczyzna jednak nigdy tych pojazdów nie widział, a mimo to wystawiał swoim klientom zaświadczenia o pozytywnym przeprowadzeniu badania. Za rzekomo wykonane czynności pobierał opłatę - przekazała.

Mężczyzna usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej oraz poświadczenie nieprawdy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Oskarżeni dwaj mężczyźni, którzy mieli wręczyć łapówki

- Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które w zamian za wpis w dowodzie rejestracyjnym wręczyły diagnoście korzyść majątkową. Grozi za to do 10 lat więzienia - zaznaczyła rzeczniczka policji.