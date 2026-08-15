Mokotów Zatrzymał się na skrzyżowaniu i zasnął Oprac. Dariusz Gałązka |

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP II

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Do zdarzenia doszło w godzinach porannych na Mokotowie. Aspirant sztabowy Marta Haberska przekazała, że policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy, który zatrzymał samochód na skrzyżowaniu i pomimo zmiany sygnalizacji świetlnej nie ruszał. "Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna siedzący za kierownicą ma opuszczoną głowę i nie reaguje na to, co się dzieje wokół niego" - wyjaśniła policjantka.

Dwa promile

Na miejscu funkcjonariusze zastali zastali Volvo stojące na skrzyżowaniu. "Za kierownicą siedział mężczyzna z zamkniętymi oczami i opuszczoną głową. Początkowo nie reagował na polecenia, a samochód był zamknięty. Ze względu na obawy o stan zdrowia kierowcy na miejscu obecni byli również ratownicy medyczni oraz strażacy" - opisała Haberska.

Po chwili mężczyzna ocknął się i otworzył pojazd. Policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Badania alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

31-latek prowadził będąc pod wpływem alkoholu, zasnął za kierownicą Źródło zdjęcia: KRP II

Zarzut i dozór policji

31-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a auto odholowano na policyjny parking. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Mężczyzna ma obowiązek stawiać się w komisariacie i podczas każdej wizyty będzie badany alkomatem.

Grozi mu do trzech lat więzienia.