"Wrzutka" na teren aresztu. Paczkę znalazł przewodnik psa

Pakunek na teren aresztu prawdopodobnie ktoś z zewnątrz wrzucił przez mur. "Wrzutki" to popularna metoda dostarczania zakazanych za murami przedmiotów osadzonym w aresztach i więzieniach

W więzieniu telefon nie jest zwykłym przedmiotem

- Telefon komórkowy to zwykły przedmiot codziennego użytku, który za murem więzienia przestaje być już takim zwykłym urządzeniem i przeistacza się w przedmiot niemalże najwyższej wartości. Dlaczego? W więzieniu to praktyczne urządzenie w wielu przypadkach może stać się narzędziem służącym między innymi do zdobywania narkotyków, kontaktów z grupą przestępczą i innych niebezpiecznych czynów. Stąd jego posiadanie w warunkach izolacji jest zgodnie z literą prawa zakazane – podkreśliła rzeczniczka aresztu śledczego w Warszawie Służewcu por. Agnieszka Tracz.